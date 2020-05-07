擴大紓困亂象不斷，引起民怨，網友指出紓困金1.5兆、消費券經費858億，每人可領3600元，如此算起來消費券比紓困更划算，引發網友討論，紓困不等於振興！不過，這次紓困也真的是笑話，大家都要溺死了，還在想要給誰救生圈。

有網友在PTT上詢問，真搞不懂，紓困金約1兆元跟消費券約858億，算起來每人可得4萬元酷碰券或消費券或紓困金，這樣內需就起來了。符合紓困的就拿紓困金，不符合的就領酷碰券或消費券。

網友也指出，政府宣布此次防疫紓困金1.5兆元，但若回去看過去每人發3600元消費券，經費只要大概858億元，似乎怎麼算都比紓困來得划算。

貼文曝光後，引發網友討論，「紓困不等於振興」、「紓困=台灣價值；消費券=大傻幣」、「858億=債留子孫，一兆= errr...」、「1兆5百億就算了，還搞到社會對立一團亂，真的夠廢」、「說消費券是垃圾的，會挺發500現金嗎？發了還不是跪下」。

甚至有網友怒批，「這次紓困真的是笑話！紓困到一堆飯店倒閉，都要溺死了，還在選擇要給誰救生圈，選到最後人死光了，救生圈還在手上」、「消費券效果不好，所以呢？景氣差的時候哪個政策是有效的？救急不救緩啊」。

(中時電子報)