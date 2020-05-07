環保署今(7)表示，受新冠疫情影響，外送餐點服務量及外帶量大增，與去年3月同期統計比較，廢紙容器回收量增加50％，從9750公噸增加到1萬5500公噸，因此將提高回收補貼費率及回收個體業者補貼金額，5月1日起補助額度從每月3500元提高到5000元，共計約1.7億元的補貼由資源回收基金支出。

環保署回收基管會執行秘書顏旭明表示，新冠疫情全球延燒導致近期國際石油價格暴跌，回收的費率也因此調降，因此提出紓困方案，提高5項回收物的收購廢率，調高約11-21％，包含廢PET容器、平板容器、廢PP、PE容器、廢未發泡PS容器等， 預計從回收基金支出9330萬元補助回收業者，補助將為期6個月。

顏旭明指出，自5月1日至明年6月30日止，將提高各地方環保局列冊「資收關懷計畫」的回收個體業者補貼，只要是列冊登記的1萬2380人無須檢附證明文件都可申請，補貼金額由每人每月3500元提高到5000元，預計全年投入的8500萬元由回收基金支出。

顏旭明進一步指出，環保署將與地方環保局共同合作，媒合回收個體業者收受自助餐店及便當店業者，配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」的廢紙餐具，讓資收個體業者有更穩定的收貨來源。

顏旭明說，今年的紙容器回收率因為餐點外送等緣故增加50％，光今年3月就累積1萬5500公噸，環保署為落實紙容器回收，因此調高回收費率，上述兩項補助共計約1.7億，費用都將由資源回收基金支出。

環保署呼籲，民眾使用後的廢容器仍應做好回收工作，尤其是紙餐具在回收時，若能順手作好去除菜渣，以衛生紙簡單擦拭，再加以「清理、分類、堆疊」等步驟，可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收。

(中時 )