因應新冠肺炎疫情發展，台中市長盧秀燕7日說明中市活動開放原則。盧秀燕指出，市府將以「先戶外、再室內，有距離、緩接觸」為評估原則，在保障城市與市民安全的前提下，有限度的開放社交活動；期盼市民及各行各業都逐漸恢復正常生活。

市議員羅廷瑋、吳瓊華7日在市議會定期會關心市府因應疫情，對於活動開放的原則。市府指出，台中市除持續配合中央流行疫情指揮中心指引，先前更要求台中除酒店、舞廳外，其餘8大特種行業實施「實名制」，實施後更連日突擊檢查店家是否有落實制度，超前部署、率先加嚴，全面防堵疫情。

盧秀燕指出，可以理解各行各業想逐漸恢復正常生活，但重要的是必須保障城市及市民安全，過去被限制、被禁止的社交活動或行業；市府有評估原則，即「先戶外、再室內，有距離、緩接觸」。

盧秀燕說，如涉及活動開放原則，戶外保持空氣流通，市府可評估逐步適度開放；若是室內空氣不流通且空間有限，開放程度就會稍微緊縮；另可保持距離的活動可考慮開放，但若是人群接觸很密切的，就要再緩緩。

市府以中華職棒為例，賽事將於5月8日起逐步開放球迷進場，運動局已與中華職棒、中信兄弟召開防疫協商會議，並與賽事人員一同至球場會勘，賽前將全面完成消毒、加強動線規劃與分流，嚴陣以待各項防疫措施。

(中時 )