行政院推出急難紓困金昨天起開放申請，各地公所湧入人潮，行政院下令放寬申請認定。中華大學講座教授杜紫宸昨在臉書提出3問，例如若去年退休，今年1至4月沒收入，但2個月前買100張大立光股票，但沒收到股息股利，銀行沒有存款，是否可以申請紓困？答案是可以。民進黨洪申翰今在臉書表示，特別要求衛福部必須針對財所資料及切結書有一定抽查比例，並公告方案內容及其中的法律責任，目的就是不要讓杜紫宸這類有錢但腦袋都在鑽漏洞的人來亂。

針對政府宣佈放寬急難紓困金申請認定，杜紫宸向行政院政務委員龔明鑫提出3問，請龔明鑫或幕僚公開回答疑問，問題包括去年退休，今年1到4月沒收入，2個月前買100張大立光股票．可是現在沒銀行存款，也沒有收到股利股息可以申請紓困嗎？

問題2，1年前申請100萬信用貸款，現在退休每個月要繳2.9萬利息，但銀行還有存款貸款勝的65萬元，可不可以申請紓困？問題3退休擔任兼任教授，每月領1.2萬元，但每個月可領勞保退職金2.3萬元，可不可以申請紓困補助？

對此，洪申翰表示，針對急難紓困，今天特別特別要求衛福部必須針對財所資料及切結書有一定比例的抽查，並清楚的公告方案內容及其中的法律責任，讓明顯不適用紓困方案者，不要前往公所申請並癱瘓公所。

洪申翰痛批，缺電叫大家用電，有錢還找漏洞鑽錢，杜紫宸不當亂源嘴會癢嗎？他呼籲衛福部加強申請案件抽查，別讓杜紫宸這類有錢但腦袋都在鑽漏洞的人來亂。

(中時 )