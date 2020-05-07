「可憐之人，必有可恨之處」鏡頭前，咬著檳榔、有些江湖氣息，現年46歲，人稱「豆花哥」的李政輝，過去可是位逞凶鬥狠的火爆浪子。李接受《中時電子報》獨家專訪，回憶起過去入監服刑，一位同舍房死刑犯刑前最後告白，令他感到超震撼，至今難以忘懷。

「黑道浪子」李政輝談起獄中生活，死刑犯刑前最後告白，令他相當震撼。(照片/游定剛 拍攝)。

黑道浪子/黑道大哥人生痛悟告白 浪子回頭揮別荒唐歲月

本該是男人衝事業最精華的時候，李政輝卻是在監牢裡渡過，年少輕狂的他，14歲便誤入歧途開始混兄弟，32歲那年因違反槍械管制條例，遭重判7年半，不想再虛度光陰，彌補人生沒有陪伴女兒成長的遺憾，不讓老婆每天提心吊膽，他頓時體悟到，腳踏實地工作，走入正途才是長久之道。

服刑期間，一位獄友長輩是李政輝養成閱讀的啟蒙者。(照片/游定剛 拍攝)。

李談到2001年，在花蓮看守所服刑生活，令他印象最深刻的是，有次舍房屋頂漏水進行維修，被暫調到另一間2人舍房，而這名獄友是遭判死刑的受刑人(化名：阿華)，有次談話中，這名死刑犯透露「可憐之人，必有可恨之處」願意為過去所犯下大錯，付出慘痛代價，在獄中生命倒數的日子，李又一次與阿華同上書法班，授課老師請大家在紙上，寫下最想寫的兩字，阿華竟提筆寫下「解脫」兩字，阿華表示「關在監獄裡，每天都在倒數，伏法的那天，我才能夠真正得到解脫。」李表示談起這段話，當時這些對話、畫面一一浮現，也令他至今難忘，感到相當震撼。

李政輝入監服刑手寫詩。(照片/游定剛 拍攝)。

訪問當天，李政輝更是大方分享，拿出在監獄服刑時，手寫紀錄心情點滴的本子，李表示「當年進去時，我還是毛頭小子，一位60幾歲的長輩獄友要我多看點書」當時這位長輩和我說「我的心太浮躁，多閱讀能使心平靜，想到什麼就寫下來，坐牢日子漫漫長夜、虛度人生，關這麼久出去，不讀點書，回去就會跟不上，喜歡什麼就要去鑽研。」李透露「也因為這樣，我這輩子看最多書的時候，就是在監獄裡，我這些那年代才有的本子，滿滿紀錄獄中心路歷程，我講給別人聽，大家都很有感觸。」

李政輝入監服刑手寫紀錄心境。(照片/游定剛 拍攝)。

李政輝認為「或許他的人生經歷不光榮，但誰無年少輕狂，誰無犯錯」李坦言「現在由黑轉白，以前只是缺少舞台，就會喜歡亂搞，有了舞台後一定要好好珍惜」看盡人情冷暖他反而認為，求一頓溫飽有非常深得體悟「我們賺多吃多，賺少就吃飽就好。」年少曾經迷失方向，親友們的聲聲呼喚，一路跌跌撞撞從挫敗中，重新找回生命的真諦。

(中時電子報)