央行今受財政部委託標售30年期109-5中央政府建設公債，金額300億元，今標售最高得標利率為0.769%，跌破1%，較前次標售下滑23.1個基本點。投標倍數為2.27。受到疫情因素影響，全球央行採取寬鬆貨幣政策，台灣央行也在首季的理監事會後宣布降息1碼。今天在保險業搶標長債下，30年期公債的最高得標利率再創歷史新低。

今得標業別中，以保險業得標比最高達36.67%，其次為銀行業的32.83%，最後是證券業的30.5%。債市人士認為，由於今年只有發行2次30年期的長債，在長期利率看跌，而需要有穩定獲利標的之保險公司進場投標意願增加，也造成今天得標結果中，保險業得標占比排名第一。

業者指出，證券業得標占3成，其中也不排除是替客戶（保險業者）代標，因此，整體來看，今天的30年期長債，保險業的得標比絕對高於36.67%。

央行下一次標售30年期長債時間將落在今年的11月。

(時報資訊)