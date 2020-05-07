鄧超發文。（圖／翻攝自鄧超微博）

41歲鄧超和37歲孫儷結婚10年，是演藝圈的模範夫妻，兩人雖感情好但不愛放閃，反而常在網上互相吐槽對方、分享家庭趣事，反引來一堆粉絲討論。昨(6日)鄧超透露用了老婆送的牙刷天天嘴巴噴血，上網搜尋後發現那支其實是刷核桃、古玩用的核桃刷，不知是孫儷弄錯還是鄧超太脫線，笑翻網友。

鄧超和孫儷育有一子一女7歲的兒子「等等」和5歲女兒「小花」，去年鄧超突然發文「想離開這個家」，讓網友一驚，接著他又補充：「付出再多，也約不到一個孩子睡覺」，抱怨小孩都不聽他話。今年初孫儷又分享，因鄧超最近工作忙，快10天沒回家，一到家就先安撫兩個小孩，卻又自責沒買禮物，「等等」竟嘴甜回說說：「你回來就是我最好的禮物，你是我的sunshine」，讓鄧超差點噴淚。

昨鄧超曬出一支牙刷，說刷了孫儷送的牙刷半個月，自己牙齦天天流血，上網查詢後才發現是刷硬物用的「黃豬毛刷」，網友說：「哥咱不要再自黑了」，鄧超回：「難道要無時無刻都在的帥」，有人說：「超哥，你是不是應該回贈儷姐一個禮物呢？」他回：「可以，什麼呢？」其他人笑說：「你這個姿勢很像驗孕」、「沒事，哥活著就不容易啦」、「所以超哥是豬哈哈哈哈」。

(中時電子報)