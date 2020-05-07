大安幼兒園遊樂設施將近15年沒換新，部分遊具毀損，一度暫停開放使用。（王文吉攝）

為改善幼兒教育設施，台中市議員施志昌7日邀請教育部國教署、台中市教育局會勘大安、外埔幼兒園。施志昌表示，過去擔任副院長特助時就發現大安幼兒園的遊樂設施老舊，特別跟國教署爭取170萬元改善，此外，外埔幼兒園因為在外埔圖書館興建使用到幼兒園的遊樂設施場地，現在需要另外爭取經費重新設置。

施志昌表示，自己擔任蔡其昌副院長特助期間，參加大安幼兒園活動，發現遊樂設施全部被圍起來，詢問園方原因，才知道將近15年沒換新，導致連結裝置鏽蝕、階梯扶手及柵欄高度不足、鋪面不符合規定、告示牌標示不清以及頭、頸誘陷開口過大等問題。

園方擔心幼兒受傷所以先暫時圍起以策安全。因此，施志昌當時透過立法院副院長蔡其昌辦公室向國教署爭取170萬座戶外遊樂設施以及室內體能教室的改善，目前計畫已核定，未來園內240位學生的遊樂環境將更為安全與多元。

大安幼兒園表示，此次戶外遊樂設施將改為符合遊戲場地及遊樂場規範之多功能組合遊具；室內的體能教室則設置室內專用多功能攀爬之組合遊具，可以增進幼兒大肌肉運能力的提升，以及增進幼兒的專注力、自理能力，並能體能活動中訓練協調與反應能力

施志昌指出，外埔幼兒園因為外埔圖書館興建時，使用到外埔幼兒園的遊樂設施場所，當時決議圖書館的工程若有工程結餘款，會用於恢復遊樂設施。但目前結餘款不足，施志昌與蔡其昌副院長將繼續協助與國教署爭取經費，盡快讓園內幼兒有個適當的遊樂環境。

(中時 )