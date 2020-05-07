巴西新冠肺炎疫情暴衝，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前一句「那又怎樣」引發全國譁然，連CNN名主播都看得瞠目結舌，巴西疫情未見趨緩，昨（6）日新增確診人數、死亡人數雙雙創下新高，令人擔憂。

路透社報導，巴西昨日新冠新增確診病例首度飆破1萬例，根據巴西衛生部公布的數據，過去24小時，一共新增10,503例，是4月底以來新高。此外，昨日增加615例死亡案例，也是疫情爆發以來最高。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，至今巴西一共有逾12萬人染疫，超過8,000人喪命。不過巴西仍有超過10萬份病毒檢測結果尚未公布，預計未來幾天病例數恐再直線飆升。

由於疫情未見緩和，巴西衛生部長泰克（Nelson Teich）表示，部分城市可能得施行封城措施。目前巴西只有東北部城市聖路易斯（São Luis）採取全面封鎖。

值得注意的是，巴西疫情居高不下，總統波索納洛卻帶頭無視專家警告，持續參與百人以上群眾集會，甚至稱新冠肺炎只是「小感冒」（little flu），日前波索納洛被記者詢問死亡人數超越大陸時，更語出驚人回應「那又怎樣」、「你想要我怎麼樣」等，讓CNN名主播艾曼普（Christiane Amanpour）看得瞠目結舌。

另外，路透社報導，巴西總統府發言人巴羅士（Otavio do Rego Barros）昨日宣布，新冠肺炎病毒檢測結果呈現陽性，他目前正在家中隔離，沒有出現症狀，幕僚也正在等待檢測結果。

3月波索納洛訪問美國後，22名隨行人員中，包括總統府通訊處長沃恩加藤（Fabio Wajngarten）在內等至少17人確診新冠肺炎，當時已令外界擔憂波索納洛會否染疫，所幸最後檢測結果為陰性，如今又一名高官確診，外界疑慮再度浮現。

(中時電子報)