陸美在新冠肺炎疫情下的分歧加深之際，美國總統川普周三（6日）表示，會在一至兩周後匯報大陸有否履行陸美第一階段貿易協議。新任白宮發言人麥克納尼同日稱，目前美陸關係令人失望，大在新冠病毒疫情問題上的一些決定，並將美國人的生命置於險境，令川普總統非常不滿。

據報導，根據首階段協議，大陸承諾在未來兩年增購總值2000億美元美國商品及服務。川普在白宮表示，他緊密關注大陸是否履行貿易協議，指出雖然大陸大額購買美國農產品，但質疑採購數量是否達到協議下購買美國農產品、製成品、能源及服務的承諾，因此會報告這些範疇的採購情況。他說：「他們（大陸）知道有協議要遵守，我希望他們能執行協議。他們可能，或者不可能這樣做。」

被問到會否就大陸處理疫情的手法，向大陸加徵關稅時，川普說暫時不想討論。麥克納尼則表示，陸美關係令人失望和沮喪，又稱川普認為大陸部分決定將美國人民的生命置於危險。

另外，美國貿易代表辦公室上月30日發表公告，就是否延長豁免對華貨徵收關稅一年展開公眾諮詢，至6月1日結束。美國考慮延長去年7月豁免的第六批關稅排除清單，將於今年7月9日到期，包括362項商品，涉及非航空器燃氣輪機零件、潛水器、離心泵等；美國原定對上述排除清單商品加徵25％關稅。

(中時 )