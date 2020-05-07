中鋼與旗下聯鋼營造攜手小港醫院共同興建的「檢疫觀察區」7日舉行啟用典禮，邀請中鋼董事長翁朝棟、聯鋼營造總經理呂威璋、高醫董事長陳建志、高醫大學校長鐘育志、高醫院長侯明鋒、及小港醫院院長郭昭宏等多位貴賓參加。

翁朝棟表示，台灣這次疫情做的相當好，他除了要對所有的醫護人員表達最大的敬意，也對於醫療人員能守護第一道防線，等於守護大家的健康，也給予高度的肯定。中鋼只是在防疫工作上略盡棉薄之力，作為醫院的後盾，共同承擔企業社會責任。

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