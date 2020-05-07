中鋼攜手小港醫院共建的「檢疫觀察區」組合屋啟用 13:382020/05/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中鋼董事長翁朝棟（右二）、高醫院長侯明鋒（右一）及高醫董事長陳建志（右三）等貴賓參加啟用典禮。圖／林憲祥） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼與旗下聯鋼營造攜手小港醫院共同興建的「檢疫觀察區」7日舉行啟用典禮，邀請中鋼董事長翁朝棟、聯鋼營造總經理呂威璋、高醫董事長陳建志、高醫大學校長鐘育志、高醫院長侯明鋒、及小港醫院院長郭昭宏等多位貴賓參加。 翁朝棟表示，台灣這次疫情做的相當好，他除了要對所有的醫護人員表達最大的敬意，也對於醫療人員能守護第一道防線，等於守護大家的健康，也給予高度的肯定。中鋼只是在防疫工作上略盡棉薄之力，作為醫院的後盾，共同承擔企業社會責任。 (工商 ) #中鋼 #高醫 #董事長 #啟用 #翁朝棟 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業分析》友訊經營權燒到明泰董座大位 佳世達不當局外人(上) 08:192020/05/04 財經 《通信網路》明泰批佳世達收購嚴重瑕疵 提假處分因應 13:582020/05/04 財經 《通信網路》遭閃電解任明泰董座 李中旺想問李焜耀：知情嗎？ 14:152020/05/04 財經 華南永昌證券董事長由華南金控總經理羅寶珠代理 18:462020/05/04 財經 國民黨智庫明改組 江啟臣、連勝文及周守訓成新三巨頭 19:182020/05/04 政治 李中旺保位戰 告明泰董事會 04:102020/05/05 產業．科技 佳世達：明泰董座解任程序合法 04:102020/05/05 產業．科技 《業績-鋼鐵》中鋼第一季每股淨損0.15元 07:442020/05/05 財經 陸4網友預謀綁架公司董事長 會合後被一網打盡 12:282020/05/05 兩岸 江接藍智庫 連周輔佐守二軌 04:102020/05/06 政治要聞 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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