行政院日前宣布發放1元紓困補助，卻衍生出許多亂象，行政院長蘇貞昌今（7）日上午坦承思慮不周，為引發民怨致歉。下午蘇貞昌將邀請衛福部長陳時中，一同親上火線說明。

行政院下午3點召開「紓困振興方案」記者會，由發言人Kolas Yotaka主持，蘇貞昌、政務委員龔明鑫、陳時中、農委會主委陳吉仲都將出席。

上午Kolas Yotaka表示，若有錯就道歉、就改，然後解決問題，提到蘇貞昌也感謝在公所的第一線同仁，同時表達深深的歉意。

(中時電子報)