世界衛生大會（WHA）即將登場，中國外交部發言人華春瑩昨天表示，在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。我外交部發言人歐江安今天對此駁斥「完全是昧於事實的一派胡言。」

歐江安說，中國外交部的說法完全悖離事實，再度凸顯中國政府意圖欺瞞誤導國際社會，並遮掩其打壓台灣人民健康人權的蠻橫無理作為，這種說一套、做一套的行徑，嚴重傷害台灣人民的感情，引起台灣人民對中國政府的反感，也會造成兩岸鴻溝繼續擴大，外交部對此予以嚴厲譴責。

歐江安重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2,300萬人民，台灣人民的健康人權，由我國政府來守護，中國無權代勞，更無立場說三道四。外交部呼籲中國政府應該以負責任的態度看待全人類衛生安全，勿再以偏狹自私的政治考量，持續無理阻撓台灣為全球防疫合作做出具體貢獻。

此外，WHO秘書處在昨日記者會中避談幹事長有權邀請台灣出席WHA，另以「中國台灣」（Taiwan, China）不當稱我，外交部對此表達強烈抗議。

歐江安強調，WHO作為最重要的國際醫衛組織，不應屈從中華人民共和國的無理施壓，公然違反其應該堅守的中立原則而矮化我國。台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是現狀，也是事實；中華人民共和國政府從未統治過台灣，無權在國際組織代表臺灣民人民。台灣已是國際公認的自由民主國家，只有台灣的民選政府才有權在WHO代表台灣人民，並守護台灣人民的健康福祉。

(中時 )