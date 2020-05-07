台中捷運綠線工程進度，逼近市府規畫通車期限，進入收尾階段的倒數七個月。台中市交通局為讓台中第一條捷運線完美上路，正不斷進行全面性的調整。市議員朱暖英指出，交通局的捷運站命名原則的思維，令人摸不著頭緒；更不方便民眾建立地理識別的記憶點。

朱暖英指出，台中捷運綠線工程進度逼近市府規劃通車期限，進入收尾階段的倒數七個月；交通局為讓台中第一條捷運線完美上路，正不斷進行全面性的調整。但位在南屯地方信仰中心水安宮正門前側，捷運G10站的名稱，卻要把名稱越改越長；到底是要叫「水安站」，還是要叫「文心大業(水安宮)站」，為什麼不乾脆叫「水安宮站」？

朱暖英說，同樣捷運站命名問題，往年交通局答詢：『不能將「水安站」更名為「水安宮站」，是礙於字數太多的原故』。現在交通局既然有心要改，卻又要改為「文心大業(水安宮)站」。命名為「文心大業」，字數不止是比稱「水安宮」多，還弄了個副站名，字變多難記。

朱暖英表示，硬是橫生一站兩名的問題，增加民眾統一識別與指認所在位置的困難度，容易讓民眾添亂招麻煩；命名為「文心大業(水安宮)站」的方式，根本畫蛇添足，官僚作法。朱暖英希望交通局實施更名掛牌之前要慎思。

朱暖英說，報告書都寫著，捷運站名命名原則，會以當地知名地標，作為重要的參考指標。方便民眾認路找到欲到達的捷運站，北高二市的捷運站也有採用在地知名廟宇稱謂，當作是站名的名稱作法，像是北捷己經實行的龍山寺、善導寺、行天宮、以及高捷黃線Y20站也是規劃命名為龍成宮。

朱暖英指出，廟名即站名不是沒有先例可循。若綠線G10站選擇「水安宮」來命名，因為地理臨近站址，相對位置相對明確好記，且吻合民眾對既有地理的認知；也能簡潔有力的協助來往旅客指認，不易讓當地人與觀光客產生地理概念的混淆，就是一個可以支持的理想選項。呼籲交通局捷運站命名，要接地氣更要正視當地人的聲音。

(中時 )