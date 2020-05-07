蘋果公司（Apple）4月中旬發表的平價新機iPhone SE在全球傳出銷售佳績，連蘋果執行長庫克都相當滿意表現。日媒更大讚該機款是「具備超跑引擎的家用汽車」，可望成為大陸智慧手機殺手。

日經新聞報導，大陸低價智慧手機來勢洶洶，新iPhone SE被視為蘋果用來逆轉的王牌。雖然新iPhone SE液晶面板、電池等零件與舊款的iPhone 8共用，處理器卻是使用最新的A13，堪稱「具備超跑引擎的家用汽車」。

研究公司Formalhout Techno Solutions拆解了新iPhone SE後發現該機款與iPhone 8非常相似，不過成本低了18%。而新iPhone SE售價399美元起，根據該機構推估的成本計算，其成本率（成本佔售價的比重）為54%，而iPhone 8為38%、iPhone 11則為48%，對消費者而言，新iPhone SE的定價可說是非常划算。

報導指出，在大陸低價手機激烈競爭下，加上疫情影響終端銷售，蘋果不得不推出殺手級產品以搶回市佔。一家供應商高管就說，蘋果通常集中在秋天推出新品，而在春天推出使用舊款機型技術、結構的產品，應是為了抑制季節性因素的波動。

蘋果執行長庫克近日在接受德意志銀行等分析師採訪時表示，對於新iPhone SE在全球熱賣感到相當滿意。他說，該機款主要的客群來自小螢幕手機的愛好者，以及從Android陣營跳槽的客戶，並大讚新iPhone SE是蘋果最超值的手機，親民的售價搭配頂級手機的規格，整體來說，比價格最高、性能最好的Android還要強。

(中時電子報)