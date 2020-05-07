弘光科技大學環安系學生藍紹維(右)赴德昌營造實習。（弘光科大提供／王文吉台中傳真）

弘光科大環安系教授周偉龍(中)赴德昌台中清水實習訪視學生蔡金都(左)，德昌副所長張明興(右)。（弘光科大提供／王文吉台中傳真）

實習表現優異，畢業即就業！弘光科技大學環境與安全衛生工程系大四學生蔡金都、藍紹維，實習前已經考取職業安全衛生管理員乙級證照，下個月即將結束德昌營造公司實習，有專業證照加分，且負責認真受肯定獲得留用，保障起薪3.5萬元起，在許多行業受疫情影響停招新人之際，證實教學與業界接軌就業。

環安系主任盧信忠表示，為了讓學生畢業即就業，把證照考試內容融入課程教學，積極輔導學生取得國家專業技能證照，並將業界實習列為必修課程，從108學年度第二學期起更規劃大四下學期全學期「業界實習」，同時透過與企業簽訂產學計畫，提供學生實習及就業機會。

盧信忠舉例說，系上教授周偉龍和德昌營造管理部經理黃仲良、課長陳若青簽訂「營造業職業安全衛生人才培育及訓練的產學計畫」，將資助考上本校職業安全與防災研究所的大四實習生藍紹維助學金，輔導在研究所期間考取兩張相關甲級專業證照，取得碩士學位後，立即進入該公司就業，樹立產業和學校合作的培訓專業人才新模式。

「謝謝實習單位肯定，實習後續任有一定的吸引力，薪水也不錯。」藍紹維說，透過學長講課讓他認識營造業，去年升大四的暑假考取職業安全衛生管理員乙級證照，讓他在實習期間更加順手，由於未來想要在安全衛生領域發展，決定再攻讀本校職業安全與防災研究所，也設定目標研究所要考取更專業的甲級證照。

藍紹維指出，實習期間月薪2.5萬元，待遇很不錯，跟著學長學習相關事務、填寫表單，學習到很多。目前在清泉崗機場工地實習參與改建工程，機場因疫情沒旅客、沒班機，但工地不受影響繼續順利工作，覺得很幸運，「營造業缺安衛管理員，實習期間像是新人的試用期，努力學習，爭取到續任機會很棒！」

同樣在德昌營造實習的蔡金都說，大三下學習開始準備考職業安全衛生管理員乙級證照，由於必須在加油站打工賺生活費，所以過程很辛苦。每天下課後傍晚5點開始打工到晚上10點，只能趁著空檔拿起書本研讀及早起念書，第一次沒考上，因此，第二次準備的期間暫時戒掉了手遊、電腦等個人娛樂，忍住誘惑專心準備考試，相隔4個月後順利考取證照。

「壓力讓我成長，知道該做什麼！」蔡金都表示，為了讓畢業後順利就業，所以訂定考上證照的目標，到德昌營造實習後，發現證照對自己有有加乘的效果。政府相關法令規定許多企業必須雇用擁有證照的職業安全衛生管理員，特別感謝教授周偉龍願意培養，也提供好的環境及方案，讓他再輕鬆銜接。

蔡金都透露，父親以前從事焊接工作，危險程度高，經常看到父親身上有傷口，所以讓他特別注重工安，在實習期間跟著巡視工地，仔細檢查工人安全措施，有沒有依照職業安全衛生法施工，希望每個工人都能平安，也感謝實習單位的肯定，讓他有機會在畢業後留任。

(中時 )