疾管署中央疫情指揮中心直播｜2020.05.07

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例新冠肺炎境外移入病例，其為為20多歲女性，今年2月下旬至卡達工作，曾於3月8日出現喉嚨痛、流鼻水與失去味覺等症狀，3月10日於卡達確診新冠肺炎並接受治療，4月8日二採陰性治療結束後，返回宿舍隔離至4月22日。另國內已連續25天無本土確診病例。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，個案5月3日返國入境時無症狀，因主動告知曾於卡達確診，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所，並於5月4日檢驗陰性後，搭乘防疫專車返家居家檢疫。個案返家當日即出現腹瀉症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中；衛生單位將進一步調查個案同班機旅客，以匡列接觸者。

國內目前累計病例共440例，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，347人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

(中時電子報)