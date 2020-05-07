勞動部為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情影響，提供「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」貸款戶還款緩衝優惠措施，貸款人得向承貸銀行提出暫緩繳付貸款本息1年及展延貸款還款期限1年，暫緩繳付貸款本息期間之利息，由本部補貼，協助微型企業度過難關。

因疫情蔓延，導致多數人不敢外出用餐，許多熱門餐廳用餐時間門可羅雀，這也讓開餐館的小涵(化名)感同深受。小涵於2015年申請勞動部勞動力發展署「微型創業鳳凰貸款」並獲貸70萬，讓她一圓創業夢，但此次疫情嚴峻，導致店內營收大幅滑落，又須支付店租等費用，正當她一籌莫展時，意外得知勞動部提供暫緩繳付本息的優惠措施，於是小涵決定向承貸銀行提出申請。

「還款緩衝優惠措施」的受理申請期間自即日起至今年12月31日，如貸款人有需求，可向承貸銀行提出，或撥打免費諮詢專線0800-092-957洽詢，亦可至「微型創業鳳凰」官網查詢。

(工商 )