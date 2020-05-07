因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延，環保署為穩定回收處理體系的運作，及加大對第一線資源回收業及回收個體業者的照顧，從5月1日起提高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費率與「資收關懷計畫」中資收個體業者回收補貼金額。

環保署表示，全球生產及消費行為因受疫情影響，導致塑膠類原物料及再生料市場價格下滑，影響該類資收物處理、回收運作，故針對受到本次疫情影響市場回收價格較大的廢塑膠容器材質，調高補貼費率。再者，觀察疫情期間民眾用餐消費習慣改以外帶、外送為主，預期將提高廢紙餐具數量達50％，為落實回收並增加第一線資收個體業者收入，及維護建立不易的回收分類習慣，所以一併調高廢紙餐具補貼費率及「資收關懷計畫」的回收補貼金額。

環保署說明，本次補貼費率調幅依各材質處理廠市場收購價格降幅，分別提高11％至21％不等，並自5月1日起施行6個月至10月31日止，預計增加補貼經費約9,330萬元。另，明年持續推動的「資收關懷計畫」，以高於回收市場價格向資收個體業者收購，給予每人每月上限3,500元的補助，因應疫情，亦自5月1日起至110年6月30日止，補助上限提高至每人每月5,000元，預計今年投入經費8,500萬元。

環保署同時與各地方環保局合作，媒合資收個體業者收受自助餐店及便當店業者，配合環保署推動「紙餐具循環友善店家補助計畫」的廢紙餐具，讓資收個體業者有更穩定的收貨來源。

環保署呼籲，民眾使用後的廢容器仍應做好回收工作，尤其是紙餐具在回收時，若能順手作好去除菜渣，以衛生紙簡單擦拭，再加以「清理、分類、堆疊」等步驟，可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收。

(工商 )