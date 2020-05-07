1萬元纾困之亂引爆民怨，衛福部和行政院長蘇貞昌相繼道歉，仍難快速止血，因為廣大上班族真的怒了。許多上班族表示，支持政府對弱勢及受重創產業的從業人員補助，但政府的標準浮濫，且太過針對特定族群，甚至沒繳稅的有錢民眾也能申請，真讓老實繳稅的上班族情何以堪。

有上班族表示，自己是家庭經濟主要來源，兒子北部念大學、女兒念小三，疫情影響工作減少 收入短少 但每個月該繳的錢仍如往常 政府體恤民眾紓困卻給得不乾脆 ，美意未普及難平眾怒，上面的人是不知民間疾苦嗎？哈囉！

還有人認爲，除了一成有錢人，不用紓困。其餘九成都該發，學學美國川普和日本安倍，錢都是我們納稅人在繳的，發就對了！救救台灣經濟及弱勢的人好嗎？

「為什麼不一視同仁一個人多少！發一發就好了！一定要這樣折騰我們老百性嗎？」有人吐嘈政府，「24000的日子不好過，25000的日子就會比較好過，這是什麼怪政策？繳稅的人也不好過好嗎？」

另有企業中階主管表示，政府纾困出現亂象，其實也透露民眾真的很缺錢，另一種則是白拿白不拿的心態，尤其聽到存款2億元或是開雙B車的人也去申請紓困，就覺得沒法接受。他認為，政府若一視同仁發現金，或在共同基礎上再加碼弱勢的人或受重創的企業勞資，或許就能平息上班族的怒火。

也有上班族特別提到，日本、美國、新加坡等國都發現金，並不是人家政府特別愚昧，只有蔡政府才會怕人民將錢存起來。他說，這些國家在面對新型冠狀病毒疫情以及經濟放緩的情況下，是政府關心人民承受生活壓力的愛民表現，即使是為攏絡民心，至少也做了某種程度的公平性。

以下來看看新加坡、日本和美國政府怎麼幫人民度過疫情下的經濟難關。

新加坡：年滿21歲公民將依可納稅收入獲得星元600元新加坡幣（約台幣1萬2600元）現金。另有配套相關水電、租金等生活補助。

日本：發給每人10萬日圓（約新台幣2萬8000元）補助金。

美國：年收入不超過75,000美元的個人將獲得每人1,200美元(約台幣3萬6千元)的直接補助。家庭年收入不超過15萬美元的已婚夫婦將獲得2,400(約台幣7萬2千元)美元補助，家庭中若有小於17歲的孩子，夫婦可額外獲得500美元補助。

(中時電子報)