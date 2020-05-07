「發大財」漁船今舉行下水典禮，高雄市長韓國瑜（右二）受邀出席。（柯宗緯攝）

「發大財」漁船今舉行下水典禮，高雄市長韓國瑜參香後就發爐。（柯宗緯攝）

「發大財漁業公司」響應高雄市長韓國瑜口號「高雄發大財」，以此為靈感，去年起建造1200噸CT8級秋刀魚魷釣船，取名為「發大財」號，7日邀請韓國瑜參與下水典禮，上完第一炷香後，竟然發爐了，也令在場人士嘖嘖稱奇。「發大財」董事長孫志強則強調，命名純粹希望漁業發大財，不願與政治扯上邊。

韓國瑜致詞時提到，「發大財漁業公司」原本經營延繩釣漁船，這次又將版圖跨足秋刀魷釣漁船經營，是高雄遠洋漁業的先鋒以及表率，這艘秋刀、魷魚船即將加入我國在大西洋、北太平洋海域及東太平洋祕魯海域，參加捕撈魷魚及秋刀魚的行列的船隊，對高雄漁業貢獻良多。

韓國瑜表示，高雄是台灣漁業重鎮，漁業永遠是高雄市政府最重視的產業，台灣區魷魚公會認真努力工作，高雄市專捕秋刀魚、魷魚的漁船總共有103艘，也是高雄遠洋漁業的重要主力，去年捕撈8.2萬噸秋刀魚、3.8萬噸魷魚，數字非常驚人。

他也提到，高市府受中央漁業署的委託代管前鎮漁港，提供遠洋漁船的卸貨、補給、維修及加油等各種服務，這次面對新冠肺炎疫情，遠洋漁船從國外返港需要14天原船隔離檢疫，這點非常感謝業界高度的配合，高市府也全力配合中央防疫工作，落實遠洋漁船的防疫的管理，提供遠洋漁船業者更快速、更優質的服務。

台灣區魷魚公會理事長雷祖綱坦言，當時孫董響應韓國瑜市長的口號，才號召友人出資打造「發大財」號，但去年魷魚業數字不好看，近年最高紀錄是在2015年捕撈23萬噸魷魚，秋刀魚也突破21萬噸，主要受到大環境、地球暖化關係，希望全世界一同努力阻止地球暖化，讓地球恢復生機，才能實踐「發大財」心願。

孫志強表示，「發大財」號，建造整整8個月，當初命名是因好聽又順口，也希望發大財，至於是否表態挺韓，直說「這問題太政治」，不希望外界過度聯想。

(中時 )