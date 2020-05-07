美國兩黨議員日前致信國務卿蓬佩奧，要求美國針對先前香港警方對港泛民主人士大規模逮捕，必須盡快全面執行去年剛通過的《香港人權與民主法案》（簡稱香港法案）；不過蓬佩奧表示，考量到22日大陸即將舉行全國人民代表大會，北京此刻對於避免異議尤其小心謹慎，故宣布延後發布關於大陸是否如美《香港法案》所要求的尊重香港自治的報告。

據路透社報導，包括知名的對陸強硬的盧比奧（Marco Rubio）等民共兩大黨議員，上月聯合致信向蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，大陸政府所同意的中英聯合聲明是具有法律約束力的承諾；但如其他領域一樣，陸政府並未履行其承諾，美國應通過《香港人權與民主法案》向北京表明，其違反國際承諾和對香港人民的承諾將產生後果。而該法要求美國務卿向國會提交年度報告，評估香港是否仍「足夠自治（sufficiently autonomous）」，繼續享受不同於大陸的特殊待遇。

對此，蓬佩奧表示，已決定延後向國會提出評估香港自治狀況的報告，並說明北京此刻特別避免異議，故考量北京在人大會議前可能採取的新動作，而這些動作可能進一步傷害大陸所承諾的香港自治下的人民。蓬佩奧未提到發布報告的新日期。

去年11月28日由川普簽署的《香港人權與民主法案》中，除了要求美國務卿向國會提交年度報告之外，也要求總統制定制裁名單，對包括陸官員在內等侵蝕香港自治和法治的人士實施拒絕入境、凍結在美資產等形式的制裁。

(中時電子報)