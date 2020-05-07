錢櫃林森店大火釀災，北市府日前預計今公布懲處名單，最高層級為消防局副局長畢幼明，其餘還有基層人員等10餘人。北市副市長黃珊珊接受訪問表示，目前在市場聽不清楚，下午3時30分統一說明。

錢櫃大火經過一個多禮拜，消防局長吳俊鴻日前口頭請辭，北市長柯文哲未獲准，柯表示要等到調查報告出爐後，再決定吳的去留。

據瞭解，調查指出第一線安檢人員執行不夠周延，沒有如實反映現場情況，帶隊指揮官也未落實監督，所以有缺失，至於幕僚行政作業，因稽查後表單上傳系統制度不夠完善，報告將再送交廉政委員會展開外部調查。

懲處名單曝光，最高懲處層級是消防局副局長，另外還有科長、科員；北市建管處則是科長以下基層公務員，有10餘人，將移送考績委員會決定懲處程度。

黃珊珊表示，她正在市場聽不清楚電話，今天下午3時30分將出面對外說明，政風處長沈鳳樑也說，相關懲處內容由黃珊珊回應。

(中時 )