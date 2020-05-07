韓LG印度化工廠毒氣外洩 10死5000不適 13:432020/05/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名救援人員在樂金聚合物（LG Polymers）在印度東南部維沙哈巴南市（Visakhapatnam）的工廠毒氣外洩後，協助一名傷者喝水急救。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國樂金聚合物（LG Polymers）在印度工廠毒氣外洩 韓國樂金化學（LG Chem）說，樂金聚合物（LG Polymers）旗下在印度的一間工廠毒氣外洩，至少導致9人死亡，超過300人送醫，超過1000人疏散。 據《印度時報》（The Times of India）7日報導，已有10人死亡，5000人感到不適。 不過，據路透7日報導。樂金化學在聲明中說，狀況已獲得控制。當地政府說，7日清晨化工廠有大量苯乙烯氣體外洩，而附近村莊居民都還在睡夢中，數百人吸入有毒氣體。受害者說，他們眼睛有灼熱感，而且呼吸困難。 (中時電子報) #LG #LG Polymers #樂金 #韓國 #印度 #化工廠 #毒氣 #外洩 #死 #傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 名醫世家大火5死致命原因 木作裝潢鐵窗堵死僅單一出口 07:582020/05/04 社會 LG平價手機K61、K51S配大電量4鏡頭 亮眼登場 14:482020/05/04 科技 家屬無力籌措100萬元 鄭嫌續押 04:102020/05/05 社會新聞 消防局長請辭 黃珊珊：負責任的表現 17:072020/05/05 生活 桃茄苳溪死魚成群 環保局：天熱溶氧不足 17:342020/05/05 生活 新聞透視》錢櫃惡火奪6命！不見企業良心 練董神隱豈能心安 04:102020/05/06 社會新聞 新北市五股化工廠大火 鄰居倉惶逃生 07:382020/05/06 社會 死也不信金正恩沒事 替身說瘋傳 11:392020/05/06 國際 LG電子與京東簽下50億人幣大單 19:592020/05/06 兩岸 獨／年少輕狂入監 死刑犯刑前最後告白 13:242020/05/07 社會 國際熱門新聞 無奈！川普這一新決定 紐時感嘆：病毒就要贏了 - 國際 病毒起源為何又變了？環時總編點出川普政府改口內幕 - 國際 說好挺港？美議員促落實香港法案 蓬佩奧回答超意外 - 時事 掀桌！遭川普開除 他轉當吹哨者大爆防疫失職內幕 - 國際 自打臉？新冠病毒來源 蓬佩奧又改口 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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