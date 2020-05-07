韓國樂金聚合物（LG Polymers）在印度工廠毒氣外洩

韓國樂金化學（LG Chem）說，樂金聚合物（LG Polymers）旗下在印度的一間工廠毒氣外洩，至少導致9人死亡，超過300人送醫，超過1000人疏散。

據《印度時報》（The Times of India）7日報導，已有10人死亡，5000人感到不適。

不過，據路透7日報導。樂金化學在聲明中說，狀況已獲得控制。當地政府說，7日清晨化工廠有大量苯乙烯氣體外洩，而附近村莊居民都還在睡夢中，數百人吸入有毒氣體。受害者說，他們眼睛有灼熱感，而且呼吸困難。

(中時電子報)