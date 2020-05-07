台中市議員吳敏濟（中）會勘台中市大安區頂店第三大排。（王文吉攝）

台中市大安區南北七路頂店第三大排附近40年來逢雨必淹，市議員吳敏濟7日召集相關單位會勘，水利局計畫埋設涵管做雨水分流，於用地取得及管線協調會後立即動工，可望在今年汛期發揮作用，讓居民不再為洪水所苦。

吳敏濟表示，頂店第三大排南北七路橋樑南北二側各有一條灌排兩用溝匯入，每當颱風或發生豪大雨，大排水位上升北側灌排兩用溝無法排水，雨水就會在低漥的地方溢流出來，民宅內積水盈尺。為了替居民解決水患，近1個月內召開3次會勘，找出解決水患的方法。

前西安村長黃國雄表示，自從民國60幾年農地重劃後，每逢大雨就淹水，社區裡汽車泡水、1樓傢俱不墊高不行，居民聞颱風色變，唯恐大排水位上升，希望政府單位徹底解決水患，讓大家能夠住得安心。

台中市水利局總工程司連昭榮指出，汛期已到，市長十分重視防洪，該局針對這個易淹水地區擬在頂店大排北側的灌排兩用溝設一道分流箱涵，穿過馬路底下將宣洩不及的雨水引流到大排下游，應該就可以消除淹水問題。

連昭榮表示，水利局已著手規劃設計，將盡速與用地所有權單位水利會、自來水公司及光纖網路等單位協調，於先期行政作業程序完成後立即動工。與會的自來水公司大甲營運所主任謝宗良表示，南北七路路肩有1條15公分口徑的水管，水公司會配合分流做必要的調整。

(中時 )