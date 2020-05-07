全球瘋黃金！澳洲3月貿易順差寫下新高 13:502020/05/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲3月貿易順差寫下新高，歸因於中國逐漸解封，對鐵礦砂的需求躍升，另加上全球對黃金的避險需求勁揚，使3月澳洲黃金出口爆增逾兩倍。 3月貿易順差躍升174％至106億澳元（約67.9億美元），輕鬆刷新歷史紀錄並且超出市場預期的68億澳元。這也帶動第一季貿易順差躍升41％至190億美元，在澳洲啟動封鎖令之前為經濟成長帶來及時支撐。 凱投宏觀經濟學家烏迪（Ben Udy）表示，「我們估計在計入物價因素後，淨貿易額為第一季GDP成長挹注0.4個百分點。」 (工商 ) #全球 #貿易順差 #黃金 #躍升 #澳洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 金ㄟ差很大 滬金價恐續低於倫敦 04:102020/05/04 產業財經 黃金最大消費國印度進口暴跌99.5％ 瑞銀仍看多 16:132020/05/05 財經 壯世代投保 全球人壽： 「三實六計」保障退休生活 18:402020/05/05 財經 奇異航空將大裁1.3萬人 04:102020/05/06 全球財經 全球股市4月齊揚 近半反彈逾10％ 04:102020/05/06 投資理財 Redmi Note 8系列全球銷量突破3,000萬 15:212020/05/06 財經 大媽現身搶金 金條斷貨 04:102020/05/07 全球財經 逆全球化成不了氣候 04:102020/05/07 時論廣場 陸4月出口達1.41兆人幣 年增8.2％ 11:392020/05/07 兩岸 大陸4月出口年增3.5％ 大幅超於預期 11:382020/05/07 財經 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 血淚！散戶遭軋空慘虧 專家曝警訊救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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