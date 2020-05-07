澳洲3月貿易順差寫下新高，歸因於中國逐漸解封，對鐵礦砂的需求躍升，另加上全球對黃金的避險需求勁揚，使3月澳洲黃金出口爆增逾兩倍。

3月貿易順差躍升174％至106億澳元（約67.9億美元），輕鬆刷新歷史紀錄並且超出市場預期的68億澳元。這也帶動第一季貿易順差躍升41％至190億美元，在澳洲啟動封鎖令之前為經濟成長帶來及時支撐。

凱投宏觀經濟學家烏迪（Ben Udy）表示，「我們估計在計入物價因素後，淨貿易額為第一季GDP成長挹注0.4個百分點。」

(工商 )