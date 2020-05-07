存款利率是新冠疫情的另一大受害者，偏愛儲蓄存款的台灣民眾近來最常抱著現金到處尋覓銀行的優利存款專案，如果持有的是美元部位，優利1.88％、可定存3個月，無論土、洋銀行都是最高價了。

匯豐銀行最新公告新的美元優利定存專案，可適用期限是5月1日至6月30日，主打3個月，專案內容為優惠年利率1.60％～1.88％，在「單筆最低承作金額」上設門檻，若是新資金存入1萬美元，可享年息1.60％，若存入資金達5萬美元，可享更高的年息1.88％。

匯豐台灣此次祭出1.88％數值，高於2周前推出的渣打美元優利存款活動，在6月底之前存入6萬美元以上新資金，可享3個月期、1.80％年息的優利定存，匯豐銀行較渣打多了8bps，意圖要把財管客戶的閒置資金「搶回來」。

惟，匯豐銀也需謹慎計算資金成本，否則吸金不成反虧錢，目前市場上計有中信銀等17家土洋銀行，提供3個月美元優利定存專案，各家條件各有千秋，但1.88％已成優利上限，除了匯豐台灣，就僅台北富邦銀行有提供，而渣打1.80％雖被匯豐比下去，仍高於其他本國銀行，如元大銀行的1.68％、新光銀行的1.60％等。

惟，匯豐銀行提醒，外幣優利定存優惠的對象，限定該行『卓越理財』與『運籌理財』客戶，即是財管客戶才有資格，且每一客戶最高承作總限額50萬美元，加上此次專案活動總額度，銀行內部設定5仟萬美元為上限，倘若未到活動截止的6月底，流入資金已達承作上限，銀行就要提前終止活動。

(工商 )