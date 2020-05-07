新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，各大研究機構紛紛調整年初公布之經濟與產業趨勢預測，Deloitte全球（Deloitte Global）亦進一步預測，全球Q2的GDP將低於Q1，Q4才得以回升。

勤業眾信聯合會計師事務今（7）日發布《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢：COVID-19更新版》。研究發現，5G企業專網測試家數上修、邊緣AI晶片銷售數字減少、服務型機器人銷量超越工業型和擴大內容傳遞網路（CDN）市場等；台灣電子業雖受到中國大陸工廠停工及部分供應鏈中斷影響，但第一季整體的表現仍高於預期。

勤業眾信彙整，「電子產品新品延後上市、遠端工作興起、無接觸的宅經濟需求增加，和發展大數據與科技防疫」，為疫情驅動的四項重大影響。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示，世界各國系列性的新型冠狀病毒應對舉措間接衝擊全球經濟，供應鏈斷鏈與終端產品需求下滑，讓電子產業面臨難以預測的動盪。

(工商 )