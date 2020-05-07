台中市政府目前正進行市政路開闢工程，市議員陳淑華、蕭隆澤、楊正中等，7日在議會質詢時指出，市政路在安和路以西短短800公尺路段，卻有三種不同的土地徵收價格，財團的土地每坪徵收30幾萬元，而農地每坪才擬以每坪10萬餘元徵收，讓人感覺農民被欺負，難道政府是在照顧財團嗎？陳淑華呼籲市府，基於農地正義原則，將農地用較接近市價的價位進行徵收。

台中市議會7日進行第3次定期大會，市府建設局針對市政路開闢工程進行專案報告。地政局強調，查估過程均邀集有關單位及學者專家召開「協議價購價格審查會議」，並提送中市協議價購價格審查會議審議通過在案，過程嚴謹，確保協議價購價格合理性。

陳淑華表示，市政路延伸經過西屯區協和里、龍潭里的農業區，當地民眾這幾十年來，歷經東海大學建校、台中工業區開發賤價強徵民地；高速公路、環中路開闢、高鐵等等的低價徵收民地，當地人民的財產屢次遭到政府徵收，民眾希望市府能真正採用保護人民免遭受損失的方式開發，最低限度也要合理估價的市價徵收，不要再造成人民的損失。

陳淑華指出，市政路用地所有權人最大的質疑是，林佳龍時期土地徵收估算49億元，為什麼在盧秀燕時期就反而縮水成33億元？他們非常擔心市府以低價徵用民地，這是對市政路延伸工程最大的質疑。

陳淑華說，現辦徵收的路段，市府僅編11億元，因評定財團的土地每坪30幾萬元，將整個徵收用地費拉高到了14億元，而農地每坪才擬以每坪10萬餘元徵收，讓人感覺農民被欺負，而市政路的11億元預算又嚴重不足。

陳淑華表示，目前辦理的市政路安和路以西路段（工業區一路到安和路），長度約800公尺，但市府土地估算價格卻分為30幾萬元、17萬元及10萬餘元等三種價格，其中大財團、大公司的土地30幾萬，農民的農地只有10萬餘元，相距過大。農民張先生則說60幾年向他們徵收每坪1、200元的土地政府轉給財團，每坪卻又要30幾萬元徵收，而張先生的農地相鄰卻只徵收10萬餘元，政府是照顧財團嗎？

陳淑華質詢，大智路打通市府都可以增加3億多元徵收，基於農地正義原則，市府應調高評估農地地價，將農地用較接近市價的價位進行徵收。才不會給財團的每坪30幾萬，徵收農民每坪才10萬餘元

地政局表示，「西屯區市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程」範圍長度約750公尺，此案依市府委託不動產估價師，依據不動產估價技術規則，參考鄰近實價登錄價格辦理查估作業執行，因此案毗鄰農業區、工業區、住宅區等不同土地使用分區，因此，估價師依毗鄰土地使用分區不同，分別查估協議價購價格，以確保合理性及公平性。

(中時 )