嗆練台生出面道歉！蔡正元批：錢媒、台生共和國

錢櫃大火燒出公安問題，但至今仍未見錢櫃董事長練台生出面公開說明或道歉，也讓國民黨前副秘書長蔡正元看不下去接連開砲，認為練台生只想逃避責任，更批旗下媒體主播張雅琴和主持人謝震武，面對自家老闆的事件是雙重標準，根本變成「錢媒」，是錢櫃主播和錢櫃主持人，認為他們都應該公開來道歉。

主播張雅琴：「錢櫃今天開會的時候展現誠意，也就是說你整個部分，兩百萬的慰問金，本來一百萬變兩百萬，另外在加護病房的傷者，就是加發十萬元。」一個小時新聞時段，都播了一半好不容易等到，年代主播張雅琴談錢櫃大火案，但究責還沒聽到，先講出錢櫃展現誠意，整個討論也僅短短不到三十秒。

蔡正元呼籲練台生、張雅琴、謝震武出面道歉。（圖／中天新聞畫面）

國民黨前副祕書長蔡正元：「張雅琴、謝震武，當時在電視台上怎麼去攻擊萬海集團的老闆，所以她會獲得一個封號，他們是錢櫃主播跟錢櫃主持人，練台生第一個要公開出來道歉，第二個，張雅琴跟謝震武也要公開道歉，他們兩套標準，對自己的老闆跟對別人的老闆，居然有這麼大的差別。」

六條人命賠償幾秒鐘帶過，比起砲轟其他議題力道，到底重不重視錢櫃案大，也難怪被國民黨前副秘書長大砲轟。

國民黨前副祕書長蔡正元：「當然以後也可以叫他們錢媒沒有問題，可是更重要的是，因為練台生的財大勢大，沒有多少人敢批評他，變成什麼台生共和國了是不是，這些人張雅琴、謝震武，已經喪失了媒體人最基本的公信力，應該早點回家洗洗睡。」不滿練台生神隱，蔡正元接連開砲。

(中時電子報)