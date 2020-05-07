台南新化演藝廳7日舉行整建開工儀式。（劉秀芬攝）

台南新化國小管樂團小朋友見證新化演藝廳改建開工儀式，開心與市長黃偉哲合影。（劉秀芬攝）

台南新化演藝廳已落成10年，是山區重要藝文活動場所。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

新化演藝廳整建 提供更優質軟硬體設施

2010年啟用的台南新化演藝廳，是大台南山線區域藝文活動重要據點，因原有空間及硬體不足，使用發展受限，市府爭取文化部前瞻計畫經費，斥資2250萬元改建，7日上午舉行開工儀式，改善後舞台空間，並增設2樓駐館排練室，預計明年1月完工。

台南市長黃偉哲表示，新化演藝廳落成10來擔負很多的社會及音樂教育，這次藉著整建工程，透過場館空間的優化，讓演藝廳的軟硬體設施更加完善，提供展演團隊更好的表演空間，希望整建工程能夠在8個月後順利以全新的態樣面貌，呈現在市民面前。

台南市文化局局長葉澤山表示，新化演藝廳位址原是舊新化活動中心，拆除後原地興建為演藝廳，於2010年4月24日落成啟用。2015年起由台南市管樂團駐館，於每年4至7月間舉辦台南市管樂藝術季，致力於推展地方管樂文化，同時培養地方藝文人口。

由於新化演藝廳原有舞台太小，排練空間不足，影響大型表演團體來此演出意願，市府爭取1125萬前瞻經費，再自籌1125萬元整建，一次一併改善此兩問題，也讓駐館的台南市管樂團有更舒適的排練、表演空間，吸引更多元的藝文團體展演，讓偏鄉民眾有更多接觸藝文展演的機會。

黃偉哲解釋，除了管樂之外呢，新化演藝廳還是很多藝文活動、展演空間，要符合各個藝文活動所需要的各個舞台跟環境的特色，其實並不容易，但是市府盡力而做，在有限的資源下來做更大、更好的使用。

7日動工典禮由台南市長黃偉哲偕同文化局長葉澤山，台南市管樂團執行長王秀田、新化區長吳金喜及市議員林志聰、李偉智、陳碧玉一同參與，在焚香祝禱後，於新化國小管樂團小朋友見證下，以金槌敲擊演藝廳牆壁，象徵性正式開工。

(中時 )