傳羅志祥將退房回台。（圖／翻攝自微博）

周揚青稍早發文。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

羅志祥（小豬）與周揚青9年情變風波話題不斷，小豬先前到深圳隔離14天，本打算出關後參加錄影，未料鬧出「多人運動」醜聞，使他慘被節目組除名。這幾天不斷有網友分享在當地酒店遇到小豬，近日又有人在咖啡廳遇到他，更指小豬帶著行李，看似要退房，不知是否即將回台。

周揚青先前發文揭露與小豬分手秘辛，指羅志祥花心到各地飯店都會約妹，甚至愛玩「多人運動」，又嗆辣點名愷樂是第三者，小豬兩次道歉後，人仍躲在當地，有網友稱親戚在萬豪酒店當清潔員，指小豬還在飯店裡，今又有網友發文，說在飯店附近的星巴克遇到羅志祥。

該網友說，昨去咖啡店時，看到一個包緊緊的人在點飲料，聽口音有點熟悉，一看竟是羅志祥，「只不過他今天應該是要辦離店手續，因為我看他助理把行李都帶好了，不知道是不是要回台灣了」。

而昨有周刊報導，被爆料當天，小豬火速打給周揚青道歉了6小時，不僅承諾會痛改前非，也發誓會和愷樂斷絕關係，才讓周揚青收手停止爆料，對此，周揚青沒回應報導真偽，今稍早連發4連拍，說：「進入瘋狂工作模式」，不再理會諸多傳聞。

(中時電子報)