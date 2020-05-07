一般人若在總統府周圍逗留，會立刻遭憲兵驅趕，劉姓男子竟大膽翻總統府圍籬，當場遭簡姓憲兵逮捕。台北地院審理後，依侵入建築物附連圍繞之土地罪判劉男拘役59日，得易科罰金5萬9000元，可上訴。

判決指出，劉男2019年11月3日深夜11時許，自北市長沙街口往博愛路方向行走，靠近總統府北苑車道口時，遭執勤中的簡姓憲兵制止前進，竟轉頭翻越一旁的石墩，無故進入圍籬內的車道，當場被逮。

因侵入住宅為告訴乃論罪，總統府才是被害人，簡姓憲兵無提告資格，後來是由總統府秘書長簽具委任狀，委請簡姓憲兵向台北市中正一分局報案，才完成提告程序，台北地檢署起訴劉男，聲請簡易判決處刑。

劉男應訊時承認犯行，法官認定他涉犯侵入建築物附連圍繞之土地罪，考量他有竊盜前科，不顧憲兵勸阻，執意翻閱圍籬，欠缺尊重他人居住安寧、隱私之觀念，但已認罪，判拘59日，得易科罰金。

(中時 )