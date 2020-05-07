行政院長蘇貞昌今（7）日在行政院會表示，台灣已經守住新冠肺炎疫情，現在要「轉守為攻」，針對防疫、紓困、振興3連套將超前布署。請各部會盤點並及早做好相關業務，共同努力、不能有任何放鬆。

蘇貞昌指出，新冠肺炎全球疫情仍嚴峻，在各國鎖國、封城、限制人民行動自由或學校停課之際，台灣除通過五一連假考驗，連24天無新增本土案例，近期的四技、二專暨二技統測攸關近10萬名考生，也在做好防疫準備下圓滿平順完成。

蘇貞昌表示，台灣現在要透過紓困與振興「轉守為攻」。各部會推出紓困貸款，並鼓勵銀行自辦方案協助紓困，檢討放寬50萬元小規模營業人貸款、開辦10萬元勞工紓困貸款等， 3周便已核貸4千億元，央行相關措施亦使440萬個人、家庭、業者受惠。

蘇貞昌指出，紓困振興特別條例通過迄今2周，已對近200萬人發放逾360億元現金紓困。請各部會在「邊境加嚴」策略下進而「社區放寬」，並配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活」指引進行盤點，加速就業管場域、群體研擬分階段放寬方案。

蘇貞昌表示，如餐飲、藝文展演與戶外集會等，均可在業者自律、兼顧防疫情況下開放，讓民眾再多一點生活自由度，讓相關業者營運逐步復甦。如國家公園山屋7日起開放線上申請，回復原有容納量，中華職棒8日起開放1千名球迷進場觀賽，鼓勵戶外活動及運動。

蘇貞昌強調，台灣在守住疫情狀況下將轉守為攻，他以團隊為榮，並強調新的振興業務展開亦應超前布署，請各部會及早準備。防疫、紓困、振興是3連套，當受到國人肯定時更不能鬆懈，請大家一起努力。

(時報資訊)