銅箔基板—台燿(6274)第1季財報出爐，單季稅後盈餘為44.73億元，年成長15.22%，單季每股盈餘為1.6元，受惠於資料庫中心需求強勁，台燿4月合併營收18.73億元，創下單月歷史新高，美系外資及日系外資最新報告同步看好台燿前景，均給予「買進」評等，其中日系外資將目標價調高至165元。

儘管第1季大陸廠區因新冠肺炎延後復工，台燿因有台灣廠區，營運未受太多影響，台燿第1季合併營收為44.73億元，年成長15.22%，營業毛利為10.2億元，年成長7.48%，合併毛利率為22.82%，年減1.62個百分點，稅後盈餘為4.25億元，年成長15.22%，單季每股盈餘為1.6元。

遠距生活帶旺資料庫中心及伺服器需求，台燿4月合併營收達18.73億元，月成長6.54%，年成長24.31%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為63.49億元，年成長17.81%。

5G基地台及資料庫中心高階材料需求強勁，日系外資看好銅箔基板(CCL)有明顯的升級趨勢，且台燿具有強大的客戶群，以及伺服器和資料庫中心、5G基站的市佔率提升，調高今明年獲利預估9%，重申「買進」評等，目標價亦由138元調高至165元。

美系外資表示，台燿成長可能來自於美國超大型供應商的雲端需求，且基地台快速增加，而台燿中高階品牌如T3、T2、mid loss之類產品也得到中國基地台OEM廠商對核心網絡和電池備援電力模組的更高採用率，看好台燿營收可望穩定成長，重申「買進」評等，目標價由140元調高至155元。心

(時報資訊)