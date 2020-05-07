想買新手機，又不想要讓荷包瘦太多？Google Store 線上商店針對 Pixel 3a 中階機種，再度祭出降價措施，滿明顯是為即將推出的新手機 Pixel 4a 讓路。這一次降價幅度相比前一回更大，讓消費者省更多。喜歡 Pixel 手機的朋友可把握機會。

Google 在今年 4 月初才針對 Pixel 3a 推出限期降價 NT$2500 的活動，如今再度加碼不手軟。Google Store 指出， 5 月 7 日午夜 12 點起至 2020 年 5 月 21 日晚上 11 點 59 分截止 (以台灣當地時間為準)，購買 Pixel 3a 可現省 NT$3500。Pixel 3a 原價 NT$14500，限期降價 NT$3500，等於僅需 NT$11000 就能帶回家。

Pixel 3a 採用高通 Snapdragon 670 八核心處理器，搭配 4GB RAM，採用 5.6吋 Full HD+ OLED螢幕，畫素密度 441ppi，畫面比例是 18.5:9。採用一體成型的聚碳酸酯機身，支援Active Edge(擠壓邊框啟用Google助理)，但是不支援防水功能，機身背後有指紋辨識感測器。主相機規格基本都跟Pixel 3系列相同，為採用 Dual Pixel 技術f/1.8的 1220 萬像素後置鏡頭，前置鏡頭為f/2.0 的 800 萬畫素相機。

Pixel 系列手機獲得 Google 保證能在三年內都獲得系統升級的機會，並且在每個月 Google 釋出 Android 系統安全更新時，也都能第一時間獲得升級。搭配原生 Android ，系統不擁擠又能享有完整 Android 的新功能，是喜愛 Google 服務與 Android 系統特性的朋友，肯定要體驗過的機種。

從時間點來推估，這一次 Google Pixel 3a 降價，很可能是新(Pixel 4a)推出之前的最後一次。且在新機發表後，很可能 Pixel 3a 就不再販售，喜愛它的朋友可趁此機會參考入手。

(科技)