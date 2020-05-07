印尼一名女外傭趁雇主出國期間，將雇主家中失智老父親獨自一人丟在家後逃逸，另前往他處繼續從事看護工作。雇主回國後發現憤而報案，經過移民署北區事務大隊桃園市專勤隊布線協尋後，外傭已自行到案投網。

29歲印尼籍外傭「阿伊」，於 107 年 9 月起來臺從事外傭工作，在高雄地區照顧張姓雇主的失智父親，但「阿伊」卻在上月分趁張姓雇主出國期間趁機逃逸，直接丟下家中老人，還順便帶走雇主存放於倉庫的行李箱及背包，前往臺中繼續從事看護工作。

雇主回國後發現「阿伊」竊物逃逸，單獨放老父親一人在家，氣得報警。移民署桃園市專勤隊也展開追查，透過搜尋臉書及相關網路社群持續追查，發現「阿伊」躲藏於臺中。

而「阿伊」近日也從印尼網路群組得知已遭協尋，自知法網難逃，主動於6日前往投案，移民署也當場扣得雇主的行李箱及背包等物品。「阿伊」因涉竊盜及傷害罪嫌，目前將移由高雄市政府警察局三民第二分局移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

移民署指出，為管理非法外來人口，會持續依轄區特性，不定期、不定時針對人口販運及違反入出國及移民法案件加強執法，呼籲國人切勿未經許可聘僱外來人口。

(中時 )