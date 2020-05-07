金士頓Kingston旗下電競品牌，HyperX今日宣布和專業鍵盤品牌Ducky合作，共同打造首款60%尺寸機械式鍵盤 HyperX x Ducky One 2 Mini，5月13日限量開賣。全新推出的HyperX x Ducky One 2 Mini鍵盤不但選用HyperX備受好評的線性紅軸，可承受高達8千萬次的鍵擊壽命，更結合Ducky經典的One2系列中的Mini 60%鍵盤設計和高品質的二色成形PBT鍵帽，為習慣使用小尺寸鍵盤的專業玩家提供絕佳選擇。

Ducky表示：「很高興能夠和HyperX一起合作。我們和HyperX都希望能為玩家打造出可靠且耐用的機械式鍵盤。這次推出的HyperX x Ducky One 2 Mini特別選用了HyperX自有軸，期望能讓玩家享受到兩大品牌品質保證的遊戲體驗。」

HyperX x Ducky One 2 Mini是HyperX首度推出的60%機械式鍵盤，少了數字鍵和方向鍵的極簡尺寸，可大幅解放桌面空間，讓滑鼠能夠移動自如；搭載的HyperX線性紅軸，讓玩家能夠以更短的按鍵行程爭取更快速的反應時間。每顆按鍵除了有外顯炫目的RGB燈效，更選用Ducky高品質的二色成形PBT鍵帽，並在按鍵側面加上Function功能層的按鍵功能的標示，讓玩家更快上手。內建的Ducky Macro 2.0功能，不但能讓玩家客製化自己想要的燈效，還可自訂6組巨集的快捷設定，滿足不同玩家的需求。

HyperX表示：「Ducky的鍵盤品質和效能一直備受玩家肯定，這次和Ducky共同推出的限量版鍵盤，除了讓Ducky鍵盤的愛用者有機會體驗HyperX自有軸的絕佳手感，也讓HyperX的鍵盤產品系列更加完備。不論是100%、80%或是最新推出的60%尺寸，玩家都可以在HyperX找到符合自己需求的鍵盤，享受更好的遊戲體驗。」

●售價與通路

全球限量3,700把的HyperX x Ducky One 2 Mini機械式鍵盤，將於5月13日於原價屋獨家開賣，建議售價NTD 2,790。鍵盤隨包裝將附贈Ducky拔鍵器、雙色可替換的常用鍵帽以及鼠年限定版的空白鍵，為了回饋台灣消費者，凡購買將再加送一組Ducky原廠中文鍵帽。此外，每把鍵盤的底部都以雷射雕刻的方式刻上獨一無二的流水號，數量有限，售完為止！如欲了解更多資訊，請上HyperX官網。

●關於HyperX

HyperX為Kingston金士頓旗下電競品牌，專為遊戲玩家和PC組裝玩家提供高效能產品。16年來HyperX致力於研發高效能記憶體、固態硬碟、耳機、鍵盤、滑鼠、滑鼠墊和隨身碟等電競周邊產品。所有的產品都經過HyperX實驗室嚴格測試，不論是產品舒適度、造型設計、性能和耐用度皆名列前茅，獲得全球多個獎項肯定，銷量更是屢獲佳績，分別創下六千五百萬支記憶體、一千萬支耳機和一百萬支鍵盤的輝煌紀錄，讓HyperX成為遊戲玩家、科技愛好者和超頻玩家心中首選的專業電競品牌。

秉持著We’re All Gamers的核心價值，HyperX相信：不論技術如何、不論玩哪一種遊戲，HyperX全系列產品線都能協助玩家提升遊戲體驗，讓每個玩家都能融入遊戲世界，充分享受遊戲的樂趣。

(科技)