電影找來尊龍（左）、陳沖擔綱演出。（甲上提供）

橫掃奧斯卡最佳影片9項大獎、台灣影史首部票房破億電影《末代皇帝》，由金獎導演柏納多貝托魯奇執導，國際巨星尊龍、彼得奧圖、陳沖、鄔君梅主演，睽違32年將在5月15日以數位修復版重返大銀幕。

《末代皇帝》當年不僅奪下奧斯卡9項大獎，還獲得金球獎最佳影片4項大獎、英國奧斯卡最佳影片等殊榮，《末代皇帝》更創下許多第一的紀錄，包括台灣首部票房破億電影，當年這部電影上映時電影街可說是萬人空巷，另外包括電影拍攝動員的人數，剃髮拍攝的人數等，《末代皇帝》更是影史第一部進入北京紫禁城拍攝的西方電影，而被譽為「中國古代建築之首」的太和殿也首次開放讓劇組進入內部實景拍攝，當時北京紫禁城（北京故宮）一天平均有超過5萬名遊客，但卻因為拍攝《末代皇帝》全面關閉，沒有出入證就不准進入，就連英國女王伊麗莎白二世到訪也無緣進入故宮參觀。

飾演文繡皇后的鄔君梅坦言當時穿上戲服在紫禁城裡遊走，彷彿自己真的穿越到了清朝，而陳沖也表示：「我剛到片場的時候正在拍年幼的溥儀和母親分離的戲，我在旁邊觀戲時內心非常震撼，覺得自己好像置身在當時，我第一次感受到拍電影的一種震撼和驚喜。」

影壇鉅作《末代皇帝》將溥儀顛沛流離的一生與歷史相互交織，更到了紫禁城實地取景，其中氣勢萬千的登基大典更耗時了6個月籌備，飾演侍衛、臣子、喇嘛和太監的群眾演員動員了超過2000人，且全部剃光頭髮，所有臨演的假髮和辮子加起來竟重達1噸，劇組人員甚至在開拍前10天緊急培訓了50名員工，讓他們能在2小時之內搞定所有人的造型。

此外，片中太和殿內部也是實景拍攝，為遵守文物保護的規定，殿內完全沒有架設任何設備，連打光也只能架在門外，且只允許一位攝影師扛著手提攝影機拍攝，幕後種種辛勞讓全球觀眾見證上千人叩拜的史詩級場景。

服裝設計詹姆斯還透露幕後有趣的事情，他有次要和導演、攝影師開會，導演興沖沖地跟他說：「攝影師想到一個很棒的點子，既然紫禁城是溥儀的牢籠，那我們在紫禁城內也限制色彩的使用。」讓詹姆斯哭笑不得地說：「我當時心想：『天啊！』因為我們為這部戲的色彩表現整整研究了八個月，突然要用黑白色彩太驚人了，還好最後沒白費我們的用心。」

(中時 )