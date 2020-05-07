中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，國內昨(6)日新增458例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報66,046例(含64,754例排除)，其中440例確診(今日新增案440)，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，347人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計3,777,583例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,247,653例、西班牙220,325例、義大利214,457例、法國208,698例及英國201,101例為多；病例中262,519例死亡，以美國73,957例、英國30,076例、義大利29,684例、西班牙25,857例及法國25,809例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )