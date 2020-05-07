往年母親節前後，各餐廳都一位難求，雖然近期因為母親節聚餐使有些餐廳生意略好，但還是沒有辦法跟往年相比。根據台北富邦銀行調查，30歲以上的媽媽客戶，近6成以「在家聚餐」歡慶母親節，另超過2成的媽咪希望收到「紅包」禮物，在非常時期擁抱現金最實在。

因新冠疫情時期讓2020生活型態大改版，北富銀表示，受疫情影響，今年大部份民眾都選擇在家過節，因此精心設計「舞媚媽咪抖音舞蹈大賽」，讓媽媽宅在家也能揪全家大小一起同樂，增添過節的趣味。

北富銀指出，「舞媚媽咪抖音舞蹈大賽」自即日起至5月25日，媽咪們可自由發揮創意錄製防疫舞影片(如洗手舞、口罩舞等)，形式不拘，可以是一個人的solo秀與另一半或孩子對跳的雙人舞，或和姊妹淘共組舞媚媽咪聯盟大跳防疫主題的團體舞，將影片上傳至抖音平台(Tik Tok)，並標上「#富邦舞媚媽咪」，再將影片分享至北富銀「鮮富幫」FB粉絲團，完成指定步驟，就取得參賽資格囉！

北富銀說，其中最具創意、人氣No.1的舞后，可贏得Switch主機與遊戲片最大獎，活動還會選出三位最佳造型，可獲得新光三越1,000元禮券；只要參加活動就可抽重量級民生物資，一箱箱白米、衛生紙、泡麵通通要送出去，讓媽咪們防疫囤貨不卡卡！

今年北富銀也以行動支持在地花農抗疫，自彰化田尾鄉產地直購康乃馨，北富銀在5月8日當天要送給至分行辦理業務的媽咪們。另並於台北安和分行、台中市政分行及高雄分行設計專屬花牆，擺設夢幻氣球，讓媽咪們變身網美盡享拍照打卡的樂趣。

(工商 )