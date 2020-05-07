潭子國中參加台中市技藝教育競賽，共19人獲獎，其中13人榮獲第1名，全校師生及家長備受鼓舞！國三技藝班的林婉庭得知競賽要切馬鈴薯，由於家境清寒，無充裕的食材練習，她經常到住家附近薯田，撿拾次級品回家練習，一舉奪得榮獲餐旅職群下學期個人組第1名。

林婉庭的母親是新住民，常常做些家鄉小吃解鄉愁，她在國二時立定志向，朝餐飲科努力。林婉庭國三進入技藝班後，知道技藝競賽要切馬鈴薯，由於家境清寒，無充裕的食材練習，她擔心無法獲選為選手出賽，便經常到馬鈴薯田，撿拾農家不要的次級品回家練習。

校方得知林婉庭苦練，除提供食材讓她無後顧之憂的精進自身技能，校長及導師也在她比賽集訓時為她加油鼓勵。在林婉庭兢兢業業的努力與學校全心全意的支持下，最終於競賽中脫穎而出，榮獲餐旅職群下學期個人組第1名。

校長蔡玉玲表示，學校會秉持這樣的精神，照顧每位孩子，協助學生適性發展，使每個孩子日後都是國家社會各行各業優秀人才，這才是國中教育重視五育均衡發展的意義。

潭子國中提供每位學生適性發展的機會與場域，落實技藝教育，歷年技藝競賽取得佳績，去年同樣有19位學生獲獎，其中11人榮獲冠軍，今年則更上層樓，一口氣拿下13個第1名。

李泳寬、蕭東景、王連緯為動力機械職群團體組第1名；林宇傑、林昌龍、楊雨臻是商業與管理職群團體組第1名；劉品欣、李姵璇、侯靜恩是餐旅職群下學期團體組第1名。

黃崑展、陳鈺芸分別為動力機械職群及商業與管理職群個人組第1名；鄭宜軒、林婉庭分別拿下餐旅職群上、下學期個人組第1名，尤其是在餐旅職群下學期組中，潭子國中更囊括團體與個人的雙料冠軍。

(中時 )