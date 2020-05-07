美股在3月底受到疫情衝擊出現崩跌，儘管目前陸續從低點反彈，但因為市場仍瀰漫不確定性，因此有許多投資人偏向觀望、增持現金部位，對此，瑞銀全球財富管理表示，這樣的策略並不是最好的選擇，該行建議投資人可將資產多元化，並選擇更高風險或高收益的投資，例如債券及股票。

根據瑞銀提供數據顯示，過去八周以來，美國民眾的現金儲備量激增逾1兆美元、達4.7兆美元，金融危機時期則僅增加不到5千億美元，可見其差距遠遠超過當時。

瑞銀首席投資長Mark Haefele表示，對於擔憂的投資人來說，保留現金或許是個安全的方式，不過，儲蓄與貨幣市場基金收益率相當的低，我們認為投資人可以考慮參產多元化，選擇高風險、高收益的投資，都是可行的方案。

瑞銀財富建議，比起現金可以優先考慮信貸，特別是美國的高殖利率信貸、綠色債券、美元新興市場主權債券都可選擇定期進場；至於股票市場，瑞銀傾向疫情受惠族群，包括像是電子商務、金融科技、自動化、機器人、基因療法等。

(中時電子報)