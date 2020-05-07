台股在台積電(2330)、鴻海(2317)盤中走揚，加上傳產股食品、營建、玻陶、生技、造紙及百貨貿易類股漲幅都超過1％之下，指數開高震盪收高，終場以10842.92點作收，上漲67.94點，漲幅0.63％，成交金額1665.74億元。

分析師指出，台股雖然今天持續反彈，不過，台股自低檔以來反彈將近2500點，短線面臨半年線及年線壓力，今天量能小幅萎縮，中午過後追價買盤不繼，指數略微壓回。但有利於台股的是，日線走勢一底比一底高，短期均線都呈現上揚走勢，壓回都見到支撐，仍可能出現緩步墊高突破壓力的可能。

美國在疫情蔓延同時，川普又拋出對於大陸的關稅報復手段，對市場帶來不確定因素，但川普唯有在極力控制疫情並促使經濟重新振作，引導股市反應經濟面向上持續創高，對於順利連任才有實質的助益。短線與大陸宣戰只為轉移焦點，但若股市因貿易戰而持續下跌，預期川普仍會為了連任而減輕戰火並持續釋出利多促使股市向上，短線因美中戰火導致股市震盪時不應過度恐慌，震盪拉回將提供良好的進場機會。

4月營收及季報陸續在本周及下周前出爐，目前4月表現幾乎都呈現大幅月增走勢，遞延效應讓企業對於第2季營運普遍樂觀預期。不過，在短期效應後，下半年能不能延續，則是激情過後必須面對的考驗。

櫃買指數多頭氣勢旺盛，今天再創波段新高，已經收復兩個月以來的跌幅，終場收在140.8點，上漲2.12點，漲幅1.53％，成交金額470.57億元。

(時報資訊)