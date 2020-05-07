為提供台灣用戶更多切合使用需求的溝通方式，LINE今（7）日預告，繼日本、韓國、泰國、印尼市場之後，今年台灣也將在LINE通訊軟體的免費溝通功能中新增「LINE社群」（LINE OpenChat）。「LINE社群」的介面與用戶熟悉的「群組」相似，但功能定位不同，是公開的「網路聊天室」，讓用戶之間可以基於共同興趣或話題來交流。

「LINE社群」將在台推出 5月13日起試營運。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

LINE指出，全新的「LINE社群」功能具備管理員與最多支援五千人即時群聊等特性，滿足更多溝通需求的新功能。為謹慎觀察用戶使用情況並持續優化功能細節，「LINE社群」在正式上線前，將透過「試營運」逐步增加體驗用戶人數。試營運第一階段將自2020年5月13日開始，由LINE指定管理員邀請少部分用戶測試，緊接著預計6月下旬將開放全台用戶體驗。

「LINE社群」入口示意圖。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

「LINE社群」五大專屬功能搶先看

「LINE社群」會在哪裡？不需額外下載其他應用程式，「LINE社群」的入口在LINE「主頁」的「群組」中，由此可進入「社群首頁」瀏覽各式各樣的社群，並選擇自己有興趣的加入。除了「主頁」，另外一個入口則收納在「聊天」頁面右上角的選單中。

「LINE社群」的介面與現有的「群組」相似，因此非常簡單好上手，還有專屬的五大功能，包括：（1）有管理員、也可設定共同管理員；（2）最高五千人同時群聊； （3）可以在每個社群設定不同的個人檔案名稱與照片；（4）有「公開」、「輸入參加密碼」，與「管理員核准」三種加入方式；（5）加入後可看到之前的聊天內容。因此，「LINE社群」用在與志趣相投的人暢談、共享專業領域資訊，或是作為活動專用的聊天室等共享話題的情境，都能與群組相互補位，滿足多元的溝通需求。

此外，因應受眾人數更大的聊天情境，「LINE社群」在規格上有一些跟群組不一樣的地方，有些功能將由管理員評估管理需求，來決定是否要賦予一般成員可以使用，像是置頂公告、在記事本設定重要貼文等等。

「LINE社群」在台上線階段説明。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

預計6月下旬開放全體用戶體驗

「LINE社群」是一個全新、且面向所有用戶的功能，為了讓用戶能有充足的時間，充分的資訊，進而安心使用，同時營運團隊也能收集台灣用戶意見回饋，盡力讓這個功能可以更好地服務台灣用戶，因此在正式上線前，將透過試營運逐步增加使用人數。試營運階段一自2020年5月13日開始，將由LINE指定管理員邀請少部分用戶參與測試。試營運階段二預計在6月下旬，屆時所有LINE用戶只要更新LINE到指定版本，即可體驗社群功能，將可以加入已經成立的各種社群，以及申請體驗建立社群與管理員功能，申請方式屆時會再予公告。

使用前請詳閱LINE社群守則

「LINE社群」開放用戶可以自訂暱稱，就共同的興趣或話題來交流，且使用人數上限比過往的群組高(群組人數上限為500人)。在這樣的前提下，如何管理「LINE社群」中大量聊天內容的使用秩序，將是非常重要的課題。因此，LINE社群團隊將會運用人工智慧技術，透過機器學習的方式來過濾違規聊天內容，同時也鼓勵管理員善用管理工具來維持秩序，像是可以管理員可以自行設定要過濾的「限制用語」。此外，用戶如果感受到不舒服的聊天內容，也可以善用介面上的「檢舉」按鍵。

然而，若只是予以限制，力量有限，LINE希望透過制定社群守則，邀請用戶一起來維持安心安全的使用環境。LINE社群守則要點包括：（1）保持溝通禮貌 （2）避免揭露個人資訊（3）留意可疑的營利行為（4）禁止違反LINE使用條款，與LINE社群使用條款禁止事項的聊天內容。想進一步了解「LINE社群」，可詳見LINE官方部落格。

(科技)