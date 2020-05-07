苗17線內灣至二份美橋路段比較狹窄成為瓶頸，有必要拓寬。〔謝明俊攝〕

苗17線有多處狹窄彎道，影響車流及安全，需要拓寬。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌7日上午主持苗17線拓寬動工典禮。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌7日上午主持苗17線拓寬動工典禮。〔謝明俊攝〕

苗栗縣北橫公路即將在今年底完工通車，其中與北橫公路相交的苗17線道，是來往頭份及三灣、南庄間的重要幹道，但從內灣至二份美橋間道路狹窄，形成瓶頸，因應北橫通車後帶來的大量車流，苗栗縣政府與公路總局第2區工程處決定合力拓寬，讓在地居民及遊客有更安全的交通路線。

苗栗縣北橫公路最後一哩路，已在月前完成上梁大典，最後一段斗煥坪至三灣段，預計年底將可通車，將可提供三灣、南庄居民及遊客更便利安全的通道。

過去來往頭份、三灣及南庄，不少民眾會選擇行駛苗17線當作替代路線，即將通車的北橫公路與苗17線在平和大橋東端相交匯，苗栗縣工務處當初就規畫將這個交叉路口設計成平面十字路口，以便部分往三灣、南庄的車流可以由苗17線分流疏解。

但由於從此路口往東至二份美橋間約長136．5公尺的路段，僅有5至7米寬，並且有多處彎道，最狹處車輛會車不便，為了慮顧未來北橫公路通路，苗17線車流勢必增加，因此有必要拓寬。

經過苗栗縣工務局及公路總局第2區工程處共同規畫下，共籌資5千萬元進行拓寬工程，其中靠近二份美橋處大彎道旁駁崁，因地主堅持不讓地，影響到相當的截彎效果，其餘部分拓寬路面徵收工作約需2500萬元，目前進行相當順利。

本段道路拓寬將增至14米寬路面，將配合北橫公路通車時間完工，徐耀昌縣長與2區工程處長劉世桐、三灣鄉長溫志強等，7日上午共同主持動工大典，徐耀昌希望完工後，可以提供在地住民及外來遊客更便利安全的道路使用。

(中時 )