台中市北區北平路1家摩鐵，7日清晨6時10分發生無厘頭殺人案；1名20歲葉姓男子與27歲吳姓男子，與3名女友人前往汽車旅館開趴，酒醉後2男醉倒在床上呼呼大睡，未料吳男卻因做夢狂伸無影腳，一腳將葉男踢飛下床。葉男盛怒下竟外出買刀返回摩鐵砍殺吳男，造成吳男腹部中刀血流如注送醫，警方逮捕葉男後聽聞行兇動機後也覺得不可思議。

警方表示，葉男與吳男及3名女姓友人前往某家摩鐵開趴後直接投宿，當時因狂歡飲酒後，葉男與吳男2人已有醉意，雙雙醉倒在床上睡覺，想不到睡夢中葉男突然遭到吳男伸出腳踢飛到床下。

葉男氣得將吳男叫醒理論，雙方一言不合發生口角爭執，葉男氣憤下走出摩鐵到附近的五金行買了1把水果刀後再返回汽車旅館，竟持刀劃傷吳男左腹部及右手掌。

警方獲報後前往摩鐵，將傷者送醫後同時將行兇的葉男帶回偵辦，但聽到葉男解釋行兇動機，大家面面相覷，覺得這個殺人理由也似乎「太瞎了」，但訊後仍將葉男等移送法辦。

(中時電子報)