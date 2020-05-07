根據TrendForce光電研究（WitsView）最新觀察，受到新冠肺炎疫情影響，全球智慧型手機生產規模縮小，連帶影響不同顯示技術面板的比重分布。由於手機品牌客戶仍積極採用AMOLED面板，AMOLED機種的滲透率預計仍可由2019年的31.0%增長至2020年的35.6%，而TFT-LCD機種的滲透率，無論是LTPS面板或是a-Si面板的比重皆下滑。

TrendForce研究協理范博毓指出，2020年大部分手機品牌客戶的旗艦機種規劃都以AMOLED面板為主，包括蘋果下半年發表的新機預計全部採用AMOLED面板，因此雖然滲透率從疫情前預估的37.7%下修至35.6%，但仍較2019年的31.0%成長。而AMOLED面板的新增產能仍持續增加，尤其是中國面板廠產能的增幅明顯，占全球產能面積比重預計將從2019年的26%躍升至2020年的35%，中國面板廠勢必以提升稼動率與產品良率、積極打入一線品牌客戶供應鏈為目標，持續擴大影響力。

LTPS面板過去兩年來產能擴充速度放緩，供貨相對穩定，但由於價格競爭激烈，加上在窄邊框、省電等規格表現不錯，逐漸成為智慧型手機市場的主流，迫使a-Si面板只能往低階市場靠攏。不過隨著AMOLED面板供貨能力大增，已侵蝕LTPS面板在中高階市場的市占。而疫情對整體手機市場的衝擊逐漸發酵，品牌客戶更傾向拉長販售舊機種的時間，或是維持甚至擴大低階機種的數量，也不利於LTPS機種滲透率在中階市場的維持，預期LTPS機種將從2019年的40.2%下滑至2020年37.8%；a-Si機種則從2019年的28.8%下滑至26.6%，LTPS機種衰退幅度略大於a-Si機種。

長期而言，AMOLED機種勢必將持續擴大市場規模，成為智慧型手機市場的主流，而包括LTPS與a-Si在內的TFT-LCD機種將逐漸下滑。過去以手機為主要產能的LTPS面板廠勢必要開始尋找其他出海口，包括筆記型電腦面板、平板電腦面板，或是車用面板等等，以支撐產能稼動率。

(工商 )