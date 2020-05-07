衛福部長陳時中7日宣布，國內新增1例COVID-19（新冠肺炎）病例，為案440，為20多歲女性，今年2月下旬至卡達工作，曾於3月8日出現喉嚨痛、流鼻水與失去味覺等症狀，3月10日於卡達確診武漢肺炎並接受治療，4月8日二採陰性治療結束後，返回宿舍隔離至4月22日。

陳時中說，累計國內440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，347人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，個案5月3日返國入境時無症狀，因主動告知曾於卡達確診，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所，並於5月4日檢驗陰性後，搭乘防疫專車返家居家檢疫。個案返家當日即出現腹瀉症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中；衛生單位將進一步調查個案同班機旅客，以匡列接觸者。

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