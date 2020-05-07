衛福部7日表示，有民眾在「公共政策網路參與平臺提點子」，提案「開放醫療用大麻」，衛福部認為醫療使用上，大麻素製劑因所含成分不同，有不同管理規定。如僅以大麻二酚（CBD）為成分者，不屬於管制藥品，另依產品之處方、成分、含量、用法用量等中英文詳細資料，符合藥事法第6條規定者，則以藥品列管。

衛福部表示，目前國內未核准任何含大麻二酚（CBD）成分之藥品，若民眾經醫師診斷評估後開立此類藥品處方，可依「藥物樣品贈品管理辦法」申請供個人自用大麻二酚（CBD）藥品專案進口。

衛福部說，如大麻二酚（CBD）成分之藥品內含四氫大麻酚（THC）成分或以大麻成熟莖及種子所製成之製品，THC含量超過10ug/g（10ppm）者，則屬於第二級管制藥品。

依專家就現有臨床文獻所提專業評估意見，僅Dravet syndrome跟Lennox-Gastaut syndromes小兒頑固型癲癇罕病患者，有使用此類大麻素製劑之需求，建議經醫師診斷評估後，衛福部說，得依「管制藥品管理條例」及「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，由區域醫院以上之教學醫院、精神科教學醫院提出申請。

衛福部進一步表示，一般稱「大麻」係指大麻植物，與大麻素、大麻素製劑不同。大麻植物包含多種大麻素，如四氫大麻酚（THC）、及大麻二酚（CBD）等；而以大麻素為原料藥經加工調製，製成一定劑型及劑量的藥品，則為大麻素製劑。大麻及四氫大麻酚（THC）屬於第二級毒品及管制藥品；大麻二酚（CBD）不屬於毒品及管制藥品，考量具有多種藥理活性及可能的醫療用途，我國以一般藥品列管。

衛福部最後提醒，依據美國國家藥物濫用研究所（Nation Institue on Drug Abuse, NIDA）公開資料顯示，使用大麻對身體及心理會產生不良影響，例如對肺部有刺激性，導致咳嗽及痰液增加，增加肺部感染風險；造成心跳加快，增加心臟病發作的機會；孕婦及兒童使用大麻，可能影響胎兒或兒童大腦發育；長期使用大麻也可能導致反覆性嚴重噁心、嘔吐和脫水症狀。心理方面的影響除了產生幻覺、妄想及使得精神分裂症患者的症狀加重以外，還有成癮問題，不可不慎。

食藥署呼籲民眾，目前國內尚未有經查驗登記合格上市的大麻素製劑，若民眾有相關疾病問題，應儘速就醫，由醫師診斷評估是否須開立此類藥品處方，切勿自行購買使用，以免危害自身健康，花錢又傷身。

(工商 )